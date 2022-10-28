Бухарест, , 14:16 — REGNUM Несколько человек получили травмы различной степени тяжести в результате масштабного ДТП с участием пассажирского автобуса на международном шоссе в уезде Вылча (Северо-западная Румыния). Об этом 28 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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По предварительным данным, инцидент произошел в 03:00 по местному времени, когда в условиях плохой видимости автобус, перевозивший 21 пассажира, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автомобилем. Все пострадавшие были доставлены в местную больницу.

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Напомним, ранее официальный Бухарест объявил о намерении реализовать программу обеспечения безопасности дорожного движения на основных автомагистралях страны.