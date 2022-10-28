Казань, 28 октября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В столице Татарии создан фонд помощи семьям мобилизованных. Перечисленные средства пойдут на адресную помощь нуждающимся, сообщает 28 октября мэрия.

T. me/kzn_official Карта для семей мобилизованных в Казани

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Материальную помощь направят на оплату лекарств и внеплановых медицинских обследований, покупку вещей и на другие расходы.

Перечислить средства можно на реквизиты автономной некоммерческой организации содействия развитию благотворительности «Добрая Казань».

Ранее ИА REGNUM сообщало, дополнительные меры поддержки семей граждан, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, утвердили в Татарии. Так, постоянно проживающие в республике семьи с новорожденными будут обеспечены подарочными комплектами с детскими принадлежностями.

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