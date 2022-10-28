Волгоград, 28 октября, 2022, 12:20 — ИА Регнум. Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов освобождён от занимаемой должности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Администрация Волгоградской области

Решение принято 27 октября. Временно осуществляющим полномочия руководителя комитета назначен Михаил Чернов — ранее он работал в должности заместителя председателя ведомства.

Александр Глинянов возглавлял комитет с 2015 года. Доход главного спортивного чиновника региона за 2021 год превысил 36 млн рублей.