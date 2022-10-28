Багдад, , 12:23 — REGNUM В ряде регионов Ирака тысячи человек вышли на демонстрации, выступая против правительства премьер-министра Мохаммеда Шиа аль-Судани. Об этом 28 октября сообщает Al-Sumariya.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, демонстрации начались в ночь с 27 на 28 октября и к пятнице охватили ряд регионов страны. Тысячи человек вышли на улицы в Багдаде, провинциях Ди-Кар и Дияла.

Демонстранты выступают против включения в состав правительства ряда лиц, причастных, по их мнению, к разгонам акций протеста и убийствам иракцев.

Как ожидается, в ближайшее время к протестам планируют присоединиться члены «Садристского движения» — главные политические оппоненты партии «Шиитская координационная сеть», возглавившей новое правительство Ирака.