Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Глава телеканала HBO Кейси Блойс дал понять поклонникам сериала «Дом дракона», что продолжение шоу они увидят не так скоро, как, возможно, рассчитывают. Об этом 28 октября сообщает портал Vulture.

Цитата из т/с «Дом дракона» Рис Иванс в роли Отто Хайтауэра

«Не ожидайте этого (премьеры второго сезона — ИА REGNUM) в 23-м, но я думаю, что где-то в 24-м», — сказал Блойс во время беседы с журналистами, не вдаваясь в подробности. Он пояснил, что компания только начала составлять план производства и отметил, что пока в нём много нерешённых моментов.

Напомним, HBO показал последнюю серию первого сезона «Дома дракона» 24 октября 2022 года. После этого на известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes проект получил оценку 86% от критиков и 84% от рядовых пользователей.