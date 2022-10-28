Донецк, 28 октября, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку, сообщили 28 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 11:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Макеевка (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 11:42 каратели ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, выпустив четыре снаряда калибра 155 мм.