Пекин, 28 октября, 2022, 11:58 — ИА Регнум. Китай высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по Тайваню, которая полностью соответствует принципу «одного Китая», заявил 28 октября официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Министерство иностранных дел КНР Ван Вэньбинь

«Мы высоко ценим позицию президента Путина. И я подчеркиваю, что принцип «одного Китая» является всеобщим консенсусом для всего мирового сообщества и базовой нормой, общепринятой в рамках международных отношений», — сказал Ван на очередной пресс-конференции 28 октября.

Его слова стали реакцией на заявление президента России, сделанное на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» о том, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, а визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и прочих американских политиков на остров является провокацией, которую не стоило осуществлять.

Отметим, что принцип «одного Китая» во отношении Тайваня формально признается и США, поскольку США имеют дипломатические отношения с КНР, но не с Тайванем. Однако США своими действиями по милитаризации острова дают понять, что рассматривают его как собственный инструмент в противостоянии с Китаем и как самостоятельную антикитайскую силу.