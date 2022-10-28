Белгород, 28 октября 2022, 11:52 — REGNUM Бесплатные земельные участки получат в Белгородской области семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.
Соответствующий закон приняли 27 октября депутаты областной думы. Землю из государственной или муниципальной собственности региона будут выдавать для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Минимальный размер участка составит 10 соток, максимальный — 30 соток.
Закон вступит в действие с момента официального опубликования.