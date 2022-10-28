Белгород, , 11:52 — REGNUM Бесплатные земельные участки получат в Белгородской области семьи военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента.

Белгородская область Лобачев Владимир

Соответствующий закон приняли 27 октября депутаты областной думы. Землю из государственной или муниципальной собственности региона будут выдавать для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Минимальный размер участка составит 10 соток, максимальный — 30 соток.

«Претендовать на поддержку смогут вдова или вдовец погибшего военнослужащего, не вступившие в повторный брак, и дети погибшего военнослужащего в равных долях. Если их нет или они отказались от земли, участок дадут родителям погибшего военнослужащего в равных долях», — пояснили в облдуме.

Закон вступит в действие с момента официального опубликования.