Москва, 28 октября, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Руководители большинства российских компаний (88%) не планируют вводить четырехдневную рабочую неделю. Об этом свидетельствуют данные исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

Юлия Карнаева ИА REGNUM За работой

В настоящее время «четырёхдневка» введена лишь в 1% российских компаний. Ещё в 2% она вводилась, но потом организации вернулись к обычному режиму. Допускают в будущем такой режим работы 2% работодателей.

При этом поддерживают введение четырехдневной рабочей недели 48%, среди работников до 34 лет — 61%. Женщины являются сторонниками укороченной недели чаще мужчин — 52% против 64%.

Опрос проведён 11–24 октября 2022 года. Опрошены 1000 менеджеров по персоналу в 249 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, из числа работающих в режиме пятидневной недели граждан 64% заявили, что за четыре рабочих дня справятся со своим объемом работы.

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