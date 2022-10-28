* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:47 — REGNUM Улемы обязаны сохранить единство афганского народа, заявил лидер движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) мулла Хайбатулла Ахундзада на встрече с рядом старейшин и улемов Андараба и Тахара. Об этом сообщил официальный представитель радикального движения Забихулла Муджахид, передаёт Afghanistan International.

Афганистан (сс) Olgamielnikiewicz

Лидер движения заявил, что «враг пытается создать этнические, языковые и сектантские предрассудки», поэтому ответственность за единство народа лежит на богословах.

По словам Муджахида, лидер добавил, что «противник» потерпел поражение на военном поприще и больше неспособен к военным атакам, поэтому его пропагандистский аппарат пытается разжечь среди населения Афганистана языковые, этнические и партийные предрассудки.

Ахундзада сказал на этой встрече, что нынешняя ситуация возлагает на улемов ответственность за сохранение единства народа Афганистана.

Представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил о встрече лидера движения со старейшинами района Андараб в провинции Баглан, который в прошедшем году был одним из важнейших бастионов вооружённого сопротивления радикалам.

За это время произошли ожесточённые столкновения, и сопротивление народа Андараба талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжается.

Международные организации обвинили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в массовых нарушениях прав человека в Андарабе и Панджшере. Они обвиняются в убийствах мирных жителей в этих районах и принудительном выселении людей.