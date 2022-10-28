Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На сайте XII международного форума «Арктика: настоящее и будущее» опубликована программа мероприятия. В нее вошли 54 сессии по самым актуальным направлениям развития Арктической зоны РФ.

Д. Менников Национальный парк «Русская Арктика» Арктика

Напомним, форум пройдет в Санкт-Петербурге 8–9 декабря. Главной темой мероприятия станет объединение усилий для обеспечения устойчивого будущего макрорегиона в период глобальных геополитических и экономических изменений. Акцентами деловой программы форума в 2022 году определены: ответственное управление в новых условиях; поиск решений для снятия ограничений, которые появились в связи с санкциями; адаптация к климатическим изменениям; развитие человеческого капитала в Арктике; налаживание международного общественного и научного диалога; вовлечение всех субъектов нашей страны в арктические проекты. В мероприятии ожидается участие более 400 спикеров.

Как сообщает пресс-служба МОО «Ассоциация полярников», первое пленарное заседание будет посвящено государственной политике в Арктической зоне РФ, которая является в настоящее время гарантом экономического благополучия и энергетической безопасности страны. Темой второго пленарного заседания станет развитие человеческого капитала. В рамках рабочих сессий обсудят актуальные вопросы развития транспортных артерий и инфраструктуры, систем связи и новых технологий, освоения ресурсной базы, инвестиций в арктические проекты, социального развития и поддержки молодежи, научных исследований, развития кадрового потенциала, сохранения экосистем, культурного наследия, развития креативной экономики в Арктике, формирования комфортной городской среды, совершенствование муниципального управления, обеспечения комплексной безопасности и многие другие. Всего в рамках форума пройдет 54 сессии по 11 тематическим направлениям.

Отдельное внимание получит развитие международной повестки арктического сотрудничества в изменившихся условиях. Форум «Арктика: настоящее и будущее» уже много лет является важной неправительственной международной площадкой, которая вносит конструктивный вклад в обсуждение актуальных вопросов развития взаимодействия в Арктике.

Культура коренных малочисленных народов Севера уникальна и самобытна, однако требует поддержки и продвижения. На форуме «Арктика: настоящее и будущее» пройдет ряд мероприятий, включенных ФАДН в список событий, приуроченных к Году культурного наследия народов России, объявленного в 2022 году.

В рамках форума также особое внимание будет уделено важным для Арктики датам, которые отмечаются в 2022 году: 90 лет исполняется Северному морскому пути, 85 лет назад начала свою работу первая в мире дрейфующая на льдине научная станция «Северный полюс-1», 15 лет назад состоялась Высокоширотная экспедиция «Арктика-2007». Этим событиям на форуме будут посвящены специальные мероприятия. В частности, в рамках форума пройдет конференция из 3 частей «90 лет Северному морскому пути. Опыт прошлого — на службу будущему».

Мероприятие организует МОО «Ассоциация полярников» при поддержке и участии обеих палат Федерального собрания РФ, правительства РФ, Государственной комиссии по развитию Арктики, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и других профильных министерств и ведомств.