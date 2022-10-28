Канберра, 28 октября 2022, 10:31 — REGNUM Лидер оппозиции Питер Даттон считает, что премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз «перешел черту» во время жаркой перепалки с депутатами от Коалиции во время парламентского часа. Об этом политик заявил в эфире телеканала Nine News.
Даттон вышел в эфир телеканала после того, как премьер-министра страны обвинили в хамстве в адрес депутатши Мишель Лэндри, когда он отвечал на ее вопрос в агрессивном тоне, по утверждению оппозиции.
Перепалка началась, когда Лэндри спросила премьер-министра о финансировании проекта в ее округе Каприкорния. В результате Лэндри заплакала и покинула зал заседаний Палаты представителей в слезах.
Даттон сказал, что, по его мнению, Альбаниз издевался над ней, и премьер-министр должен извиниться.
«Я думаю, об этом свидетельствует тот факт, что Мишель вышла из зала заседаний, по существу, в слезах и растерянности», — сказал он.
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