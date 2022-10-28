Канберра, 28 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Лидер оппозиции Питер Даттон считает, что премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз «перешел черту» во время жаркой перепалки с депутатами от Коалиции во время парламентского часа. Об этом политик заявил в эфире телеканала NineNews.

Australian Embassy Jakarta Лидер Либеральной партии Австралии Питер Даттон

Даттон вышел в эфир телеканала после того, как премьер-министра страны обвинили в хамстве в адрес депутатши Мишель Лэндри, когда он отвечал на ее вопрос в агрессивном тоне, по утверждению оппозиции.

Перепалка началась, когда Лэндри спросила премьер-министра о финансировании проекта в ее округе Каприкорния. В результате Лэндри заплакала и покинула зал заседаний Палаты представителей в слезах.

Даттон сказал, что, по его мнению, Альбаниз издевался над ней, и премьер-министр должен извиниться.

«Я думаю, об этом свидетельствует тот факт, что Мишель вышла из зала заседаний, по существу, в слезах и растерянности», — сказал он.