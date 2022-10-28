Москва, 28 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В России на какое-то время может оказаться подорвано доверие к электронным деньгам, что спровоцирует новый скачок спроса населения на наличные деньги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рост объема наличных денег на руках у населения начался после объявления частичной мобилизации, — отметил он. — У граждан РФ исторически, еще с 1990-х годов, сложился определенный уровень недоверия к финансовым институтам, который значительно обостряется в период различных потрясений. Это выражается в том, что население РФ начинает снижать накопления на электронных банковских счетах и переводить свои сбережения в форму наличных денег. Сейчас также можно наблюдать постепенное снижение психологического эффекта, вызванного таким серьезным потрясением, как обострение военно-политической конфронтации и объявление частичной мобилизации».

По его словам, существенных экономических потрясений в этих условиях не произошло. Население постепенно привыкает к новой обстановке и, видя отсутствие негативных изменений в экономике и банковской системе, снова возвращает часть своих сбережений и расчетов в электронный формат, сокращая при этом объем наличных денег как для целей сбережения, так и в повседневных расчетах.

«Далее многое будет зависеть как от новых крупных геополитических потрясений, так и от общей экономической ситуации в РФ в целом и в банковском секторе в частности, — объяснил Мастеров. – Новые шоки, вероятность которых остается достаточно высокой, будут вновь вызывать ажиотажный спрос на наличную валюту, поскольку опасения населения, связанные с коллапсом банковской системы и потерей доступа к своим сбережениям, будут сохраняться. Кроме того, временное усиление спроса на наличные деньги могут вызывать новые массовые случаи мошенничества с кражей денег у российских граждан посредством системы электронных платежей».

В связи с этим, как подчеркнул Мастеров, нельзя исключать того, что мошенники найдут новые уязвимости российской банковской системы и изобретут новые схемы.

«Это также на какое-то время может подорвать доверие к электронным деньгам и спровоцировать новый временный подъем спроса со стороны российского населения на наличные деньги», — предположил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за последние 10-20 лет в РФ наблюдается тенденция к сокращению расчетов наличными деньгами.