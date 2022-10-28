Бухарест, 28 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В сентябре нынешнего года уровень безработицы в Румынии вырос в среднем на 2,88%, что на сегодняшний день является рекордным показателем на местном рынке труда. Об этом 28 октября со ссылкой на данные румынского Национального агентства занятости (ANOFM) сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица

Согласно официальной информации, только за последний месяц количество потерявших работу трудоспособных румынских граждан увеличилось на 0,02 процентных пункта и составило 225,4 тыс. человек, что на 1,4 тыс. больше, чем в августе и сентябре 2022-го года.

При этом, по словам экспертов, количество безработных жителей Румынии, не состоящих на специальном учете в региональных центрах занятости, может превышать 1 млн человек.

Напомним, ранее румынское правительство объявило о намерении реализовать программу по созданию новых рабочих мест в стране.