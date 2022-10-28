Вашингтон, , 10:14 — REGNUM США, хотя им и известно о значительной угрозе, которую представляют собой Китай и Россия, не готовятся к тому, чтобы одержать над ними верх в рамках вооруженного конфликта. Эту ситуацию нужно изменить, пишет президент и главный исполнительный директор Центра стратегических и бюджетных оценок Томас Г. Манкен в статье, вышедшей 27 октября в Foreign Affairs.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

В 2015 году министерство обороны отказалось от своей давней политики готовности вести и выиграть две крупные войны, сосредоточившись на приобретении средств для ведения войны и победы только в одной. Этот сдвиг в политике, который остается в силе с тех пор, виден: большое количество военной техники Соединенных Штатов стареет, многие самолеты, корабли и танки закупались еще во время правления Рональда Рейгана.

«Страна также имеет ограниченные запасы важного оборудования и боеприпасов, настолько, что ей пришлось использовать большую часть собственных запасов для поддержки [киевского режима]. Эти проблемы оказались бы особенно неприятными в случае конфликта с двумя странами», — отметил он.

«Расширяющиеся интересы Китая и его глобальное присутствие предполагают, что война с Пекином не будет четко ограничена Тайванем и западной частью Тихого океана. Напротив, она охватит несколько театров военных действий, от Индийского океана до самих Соединенных Штатов», — добавил Манкен.

В связи с этим Соединенным Штатам необходимо создать значительные резервы боеприпасов, накопить высококачественное снаряжение и придумать нестандартные методы ведения боя, если они надеются выиграть такие бои.

Вашингтон должен начать прямо сейчас. Американские политики должны начать работать над расширением и углублением военно-промышленной базы Соединенных Штатов. Им необходимо разработать новые совместные оперативные концепции: способы использования вооруженных сил для решения насущных военных проблем, например, как поддерживать силы в условиях все более мощного военного потенциала Китая и защищать космические и киберсети США от атак. Им следует серьезно подумать о стратегических контурах войны на нескольких театрах военных действий, в том числе о том, где и когда они сосредоточат наибольшее военное внимание Соединенных Штатов. И Вашингтон может лучше координировать свои действия и планировать с союзниками США, которые будут незаменимы — и, вполне возможно, решающими — для успешного исхода мирового военного конфликта.