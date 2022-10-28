Москва, 28 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Инициативу разрешить судьям самостоятельно искать в сети нужную для рассмотрения дела информацию в интернете, прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM адвокат Екатерина Чернышева:

Евгений Фельдман Судья

«Проблема получения данных только из запросов, которые суд получает из государственных органов, действительно актуальна. Перед судами до сих пор остро стоит вопрос с подключением к сети интернет, поэтому при приобщении информации, полученной из открытых источников интернете, возникает явное недовольство и доказательствам такого рода чаще всего не дают оценку и отказывают в приобщении. Поэтому, считаю что данное право судам самим искать и проверять информацию, положительно отразится на судебной системе.

Статьями 71 ГПК РФ и 75 АПК РФ предусматривается возможность предоставления любых видов документов в качестве доказательств по делу, в том числе полученных через интернет.

ВС РФ в пункте 3 обзора практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации указал, что лица, оспаривающие информацию диффамационного характера, размещенную в сети интернете, до подачи иска в целях фиксации соответствующей интернет-страницы, как правило, обращаются к нотариусу за удостоверением ее содержания. В качестве предварительной обеспечительной меры это позволяет оперативно сохранить спорную информацию, которая в любой момент может быть удалена разместившим ее автором».

Напомним, заявление о том, что обсуждается предложение разрешить судьям самостоятельно искать в сети нужную для рассмотрения дела информацию (в том числе — брать ее с официальных государственных ресурсов), сделал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев на совещании с делегатами Х Всероссийского съезда от судей судов Центрального федерального округа.