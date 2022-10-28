Будапешт, 28 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Кирилл Венедиктов Станислав Черчесов

27 октября «Ференцварош» сыграл вничью с «Монако» со счётом 1:1. В составе «Монако» гол забил нападающий Виссам Бен Йеддер на 31-й минуте, у «Ференцвароша» отличился полузащитник Кристоффер Захариассен на 82-й.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин провёл на поле весь матч. Черчесов получил жёлтую карточку в добавленное ко второму тайму время.

В группе Н «Ференцварош» набрал 10 очков после пяти туров и гарантировал себе участие в 1/8 финала, заняв первое место.