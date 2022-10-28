Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM В Санкт-Петербурга заключили под стражу муниципального депутата — главаря преступной группы Виктора Данишевского и нескольких его соучастников по делу о незаконной постановке на учёт более 100 тыс. мигрантов, сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

СИЗО «Кресты-2» Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Петербурге пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), которая на протяжении четырех лет незаконно, за деньги легализовала на территории города порядка 100 тыс. нелегальных мигрантов.

Возглавлял преступную группу депутат шестого созыва муниципального совета ВМО «Город Колпино», а также президент Федерации смешанных единоборств Ленинградской области Виктор Данишевский. По версии следствия, в состав ОПГ вошли также Людмила Андреева, Музаффар Шарипов, Арина Романенко, Офелия Халаджян, Артем Хайруллин, Аскер Коков и другие неустановленные лица, которое обеспечивало массовую постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания в нежилых помещениях

25 октября Коков и его соучастники были задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, обвинение им не предъявлялось. После чего следствие вышло в суд с ходатайством об их аресте.

«Суд ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворил, избрав им стражу по 28 ноября», — уточнили в ОПС.

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