София, , 09:31 — REGNUM В ближайшее воскресенье, 30 октября, Болгария официально переходит на зимний режим времени. Об этом 28 октября сообщает БНР.

Часы arcaion

Согласно официальной информации, стрелки часов по всей стране будут переведены на один час назад.

«Это позволит сэкономить в общей сложности десятки тысяч мегаватт-часов электроэнергии», — говорится в заявлении болгарского правительства.

Напомним, в марте 2019-года Европейский парламент проголосовал за отмену соответствующих сезонных изменений. При этом отдельные страны ЕС получили право самостоятельно решать вопрос о переходе на летнее и зимнее время.