Буэнос-Айрес, , 09:26 — REGNUM Из-за большой глубины расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» затруднено. Об этом 27 октября заявил журналистам в Буэнос-Айресе верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Кадры повреждений «Северного потока» Цитата из видео «Expressen»

«К настоящему моменту расследования не завершены. Как я понимаю, это очень сложно, там большая глубина», — сказал он.

При этом глава евродипломатии уточнил, что пока нет никаких данных о том, кто мог быть причастен к теракту на газопроводах.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября президент России Владимир Путин заявил, что считает безумными утверждения о причастности Москвы к подрывам газопроводов «Северный поток».