Магас, 28 октября, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Ингушетии задержали руководителя контрольно-счетной палаты Мустафу Белхороева. Силовики нашли у него при обыске оружие, которое, как считают адвокаты, было подброшено. По их мнению, задержание было произведено в целях принуждения чиновника к даче показаний против своего сына — Алихана Белхороева, пишет «Коммерсантъ». Помимо Белхороева были задержаны его родственники — экс-депутат парламента региона Микаил Алиев и бизнесмен Тухан Зязиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

«В ходе обыска по месту жительства задержанных были обнаружены стрелковое оружие и боеприпасы к нему», — приводит слова представителя силовых структур «Ъ».

Напомним, сын задержанного главы счетной палаты Ингушетии является одним из подозреваемых по делу о громком убийстве. В ноябре 2019 года в Москве были расстреляны начальник центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагим Эльджуркаев и его брат. По делу арестованы 13 человек, в том числе и сын главы счетной палаты Алихан Белхороев.

Сам задержанный 27октября в Назрани Мустафа Белхороев является, как утверждает «Ъ», лидером влиятельного в Ингушетии религиозного клана баталхаджинцев, который известен ревностным следованием его приверженцев исламским нормам. Имена членов клана в последнее время часто всплывают в связи с различными криминальными историями.