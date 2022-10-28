Талса, США, 28 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек стали жертвами пожара в жилом доме в американском городе Брокен-Эрроу (штат Оклахома), сообщил журналистам представитель городской полиции Итан Хатчинс.

hansbenn Пожар

По его словам, инцидент расследуется как убийство. Хатчинс отметил, что речь идет о «запутанном происшествии».

На место пожара были вызваны агенты из Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ США (ATF). Другие подробности случившегося не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в американском городе Нескопек (штат Пенсильвания) произошел пожар в жилом доме, в результате чего погибли десять человек.