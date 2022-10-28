Вашингтон, 28 октября, 2022, 08:35 — ИА Регнум. По уверждению президента США Джо Байдена, продолжающиеся упоминания президентом России Владимиром Путиным ядерного оружия якобы идут вразрез с его же словами об отсутствии намерений применить таковое. Он заявил об этом 28 октября в интервью телеканалу Newsnation.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия?» — сказал Байден.

Также глава Белого дома отметил, что он считает Путина «очень опасным» в подходе к этому вопросу. При этом Байден добавил, что российский лидер может завершить это вопрос, если ВС РФ уйдут с территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин заявил, что Москве не нужен ядерный удар по территории б. УССР, и рекомендовал утверждающим, что Россия якобы может там «применить ядерное оружие», почитать российскую военную доктрину.