Джакарта, 28 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто надеется, что на выставке Indo Defense 2022 Expo & Forum будут подписаны десятки контрактов о сотрудничестве в области обороны, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Прабово Субианто надеется, что подписание соглашения о сотрудничестве в области обороны действительно может быть реализовано.

«Мы надеемся, что будет подписано довольно много контрактов, я отмечаю, что есть десятки планов подписания контрактов», — заявил Прабово Субианто в офисе министерства обороны в Джакарте.

Министр пояснил, что в международной выставке примут участие 905 промышленных компаний из 60 стран. Между тем, 155 из них — отечественные оборонные предприятия.

Выставка Indo Defence пройдет 2–5 ноября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сотни жителей Индонезии провели акцию перед президентским дворцом в Джакарте, призывая Джоко Видодо урегулировать случаи грубых нарушений прав человека.

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