Тегеран, , 08:03 — REGNUM 27 октября начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана заявил, что мятежники, принявшие участие в недавних беспорядках в стране, также причастны к теракту, совершенному в Ширазе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Багери Tasnim News Agency

Генерал-майор Мохаммад Бакери сделал этот комментарий на следующий день после того, как святыня Шах-Чераг подверглась обстрелу, в результате которого 15 человек погибли и еще 27 получили ранения.

Военный представитель заявил, что участники беспорядков должны знать, что защита спокойствия, а также жизни и имущества иранского народа является красной чертой для вооруженных сил страны.

Он также подчеркнул, что исполнители этого жестокого преступления, как внутри Ирана, так и за его пределами, вскоре будут выявлены сотрудниками иранских правоохранительных органов и столкнутся с печальными последствиями.

Напомним, что беспорядки вспыхнули в Иране более месяца назад после гибели 22-летней девушки Махсы Амини.