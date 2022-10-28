Тегеран, , 08:11 — REGNUM 27 октября президент Ирана ИбрагимРаиси заявил, что главная цель врага — сорвать путь роста и развития страны, однако Тегеран продолжит свой прогрессивный путь. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Официальное интернет-представительство президента России

Президент Ибрагим Раиси прибыл в провинцию Зенджан для торжественного открытия пяти энергоблоков мощностью 1026 мегаватт. Во время церемонии открытия президент отметил, что все беспорядки направлены на то, чтобы создать новые угрозы и вызовы для науки, знаний и бизнеса.

Он передал соболезнования семьям погибших в результате террористического нападения на святыню Шах-Чераг в Ширазе, подчеркнув, что беспорядки создают почву для террористических актов.

Далее он отметил, что все иранцы являются свидетелями заговоров и мятежей тех, кто не хочет, чтобы исламский Иран рос и прогрессировал.

Ссылаясь на свое присутствие на церемонии открытия блоков тепловой электростанции в Зенджане, Раиси подчеркнул, что национальные активисты, ремесленники и производители не должны колебаться в своих решениях, чтобы сделать Исламскую Республику Иран более прогрессивной.