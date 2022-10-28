Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Организация Объеденных Наций не может расследовать представленные Россией сведения о деятельности биологических лабораторий на территории бывш. УССР, поскольку не обладает соответствующими техническими возможностями и мандатом, заявил заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо на заседании Совета Безопасности ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Он также напомнил про слова высокого представителя ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу, которая еще в марте и апреле утверждала, что Организация Объеденных Наций не имеет информации о каких-либо программах биологического оружия на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Госдума РФ приняла обращение к парламентам других стран о необходимости укрепления режима Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия, а также об их уничтожении.