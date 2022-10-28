Санкт-Петербург, 28 октября, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Испытывающий финансовые трудности один из старейших судостроительных заводов России — Ленинградский судостроительный завод «Пелла» получил банкротный иск от кредитора. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области его пока не принял, но к иску уже успел присоединиться ещё один кредитор, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

20 октября 2022 года ООО «Проектно-конструкторское бюро «Петробалт» обратилось с банкротным иском, но сумма долга в карточке не фигурирует. 24 октября от АО «Морские навигационные системы» поступило ходатайство о вступлении в дело о банкротстве.

За октябрь 2022 года в реестре юридически значимых событий появилось сразу пять уведомлений от кредиторов о том, что они намерены «обратиться в суд с требованием признать АО «Пелла» банкротом». Среди них, помимо двух вышеуказанных, ООО «СБС», подавшее уведомление 27 октября 2022 года, которое указало долги за поставленные товары и услуги, ООО «Научно-производственное объединение «Техобеспечение» и ООО «Винета».

Напомним, представитель «Пеллы» в ходе одного из судебных слушаний, в рамках которого с завода, ведущего свою историю с 1930-х годов, взыскивали долг, заявил о наличие тяжелого финансового положения. Между тем в судах на сегодня на рассмотрении находятся ещё несколько крупных финансовых исков к «Пелле»: от АО «Мурмансельдь 2» на сумму более 823 млн рублей, от Минобороны РФ — на 1,92 млрд рублей.

Читайте также: Для старейшего судостроителя Ленобласти настали тяжёлые времена?