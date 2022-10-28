Эдинбург, Великобритания, 28 октября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Беженцам с территории б. УССР дали меньше месяца на выселение из отеля, в котором им предоставили жильё, в шотландском селе Киллин. Об этом 27 октября сообщает издание Scottish Daily Express.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Владимир Бауэр. Беженцы. 2015

Уточняется, что правительство Шотландии аннулировало контракт на размещение беженцев. Такой шаг властей вынуждает людей покинуть своё место жительства не позднее, чем через месяц. Тем, кому предоставили жильё в отеле Killin, дали отсрочку до 18 ноября, чтобы найти новое жильё или уехать.

Отмечается, что вынужденные переселенцы с территории б. УССР были размещены в отеле в рамках правительственной программы, согласно которой номера были забронированы до марта 2023 года. Неожиданное аннулирование властями контракта на проживание стало неприятным сюрпризом как для самих беженцев, так и для владельца отеля.

«Ранее контракт был продлен до 31 марта, мы все подтвердили и согласовали на Рождество и зиму. Мы не предвидели всего этого», — пояснил управляющий отелем Killin, Партхив Вьяс.

Сами беженцы также шокированы новостью, так как многие из них успели найти работу, начать обучение в Шотландии, поэтому им сложно сориентироваться в возникшей ситуации. Как пояснила изданию одна из беженок, правительство заверило, что без жилья люди не останутся, но в любом случае необходимо время, чтобы найти какие-то варианты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Шотландии из-за дефицита жилья беженцев с территории б. УССР перестали принимать ещё в июле. Действие программы помощи вынужденным переселенцам было приостановлено на три месяца.