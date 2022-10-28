Асунсьон, , 03:38 — REGNUM У пассажирского самолёта авиакомпании Latam, следовавшего из Чили в Парагвай, во время сильной грозы оторвало носовую часть фюзеляжа и отказал один из двигателей. Об этом 27 октября сообщает газета ABC Color.

Самолет Анна Алябьева © ИА REGNUM

Повреждения воздушного судна, который с 50 пассажирами на борту смог благополучно приземлиться в аэропорту назначения, видны на опубликованной изданием фотографии. Пресс-служба Latam подтвердила произошедшее.

пресс-служба авиакомпании Latam «Погодные условия на маршруте повлияли на выполнение полёта и нанесли внешний ущерб воздушному судну… Все пассажиры и члены экипажа прибыли в Парагвай».

Лайнер вылетел из Сантьяго в Асунсьон вечером 26 сентября, на его борту находились около 50 пассажиров. Из-за плохой погоды в столице Парагвая ему пришлось совершить временную посадку в бразильском городе Фос-ду-Игуасу. После возобновления полёта по маршруту самолёт попал в сильную грозу.

Отмечается, что все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа после посадки в Асунсьоне были осмотрены врачами. Власти Парагвая начали расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарный самолёт Canadair разбился на одном из склонов действующего вулкана Этна на итальянском острове Сицилия.

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