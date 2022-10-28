Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 03:04 — ИА Регнум. Россия подняла в ходе закрытого заседания Совбеза ООН вопрос о планах киевского режима совершить провокацию с использованием «грязной бомбы», заявил российский постоянный представитель при организации Василий Небензя в ходе беседы с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«На втором заседании, которое проходило в закрытом формате, мы обсуждали вопросы, которые поднимались ранее, это не секрет», — добавил он.

Небезня подчеркнул, что вопрос о возможной провокации Киева на заседании поднимался. По его словам, Западу не следует игнорировать подобные угрозы. Дипломат отметил, что Россия уже предупредила МАГАТЭ, что киевский режим может создавать «грязную бомбу» не только на тех объектах, которые намерены осмотреть представители агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор МАГАТЭ Рафаэль Росси заявил, что комиссия агентства в ближайшие дни прибудет на территорию бывш. УССР, чтобы проверить сведения о возможной провокации киевского режима с «грязной бомбой».