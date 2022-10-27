Осло, 28 октября, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Создание коммерческого механизма газовых сделок в ЕС будет эффективнее, чем введение ценового потолка на природный газ, заявил министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланд, сообщает портал EUobserver.

Julian-G. Albert Флаг Норвегии

По его словам, такой вариант станет самым разумным решением проблем на газовом рынке в будущем. Кроме того, это также должно помочь в нынешней ситуации с высокими ценами на топливо.

Осланд отметил, что диалог по выходу из энергетического кризиса представляет большую важность для членов ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября французский президент Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает ограничение цен на газ и электроэнергию во Франция, поскольку в противном случае «будет 100-процентное повышение» стоимости.