Мелитополь, 28 октября, 2022, 02:23 — ИА Регнум. Тайник с оружием и боеприпасами был найден городе Токмак Запорожской области, написал в своем телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Телеграм-канал Владимира Рогова Схрон

Схрон находился на территории гаражного кооператива. Внутри также были гранаты, запалы, дымовые шашки и амуниция ВСУ.

Владельцы тайника установлены. Правоохранительные органы проводят мероприятия по задержанию этих лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября в городе Голая Пристань Херсонской области был обнаружен схрон с боеприпасами, который принадлежит сотруднику СБУ.