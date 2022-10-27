Дуррес, Албания, , 23:54 — REGNUM Яхта самого богатого гражданина Индии Лакшми Миттала прибыла в порт Дурреса в Албании утром 27 октября.

Порт. Дуррес. Албания FloKrass

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, яхта «Алайя» насчитывает в длину около 111,5 метров и была построена в 1965 году. На яхте есть пять люксовых номеров и просторные помещения для отдыха.

Владелец яхты Миталл является исполнительным директором ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании.

В 2005 году Миталл первым среди граждан Индии вошел в топ-10 самых богатых людей мира.

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