Дуррес, Албания, 27 октября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Яхта самого богатого гражданина Индии Лакшми Миттала прибыла в порт Дурреса в Албании утром 27 октября.

FloKrass Порт. Дуррес. Албания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, яхта «Алайя» насчитывает в длину около 111,5 метров и была построена в 1965 году. На яхте есть пять люксовых номеров и просторные помещения для отдыха.

Владелец яхты Миталл является исполнительным директором ArcelorMittal, крупнейшей в мире сталелитейной компании.

В 2005 году Миталл первым среди граждан Индии вошел в топ-10 самых богатых людей мира.