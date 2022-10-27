Лепосавич, Сербия, , 23:04 — REGNUM Косовский эксперт по вопросам безопасности Агим Муслиу 27 октября призвал косовских сербов бороться с криминальными структурами, действующими на севере края.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом для призыва эксперта стали два одновременных поджога автомобилей граждан Косово в ночь после того, как те вняли призыву албанских властей и перерегистрировали автомобиль с сербских номеров Косово и Метохии на номера Республики Косово.

Муслиу призвал сербское население Косово «бороться с сетью преступников, возглавляемых Миланом Радойчичем, путем сопротивления и несогласия».

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Косовский эксперт также заявил, что «акции по устрашению несогласных» среди сербов направлены не только против албанского режима, но и «против западной демократической системы», и «выгодны Владимиру Путину».

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