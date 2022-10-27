Лепосавич, Сербия, 27 октября 2022, 23:04 — REGNUM Косовский эксперт по вопросам безопасности Агим Муслиу 27 октября призвал косовских сербов бороться с криминальными структурами, действующими на севере края.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, поводом для призыва эксперта стали два одновременных поджога автомобилей граждан Косово в ночь после того, как те вняли призыву албанских властей и перерегистрировали автомобиль с сербских номеров Косово и Метохии на номера Республики Косово.
Муслиу призвал сербское население Косово «бороться с сетью преступников, возглавляемых Миланом Радойчичем, путем сопротивления и несогласия».
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Милана Радойчича совместно с Звонко Веселиновичем обвиняют в краже нескольких десятков грузовиков, их совместное состояние оценивается в 63 млн евро. Совместно они владеют крупной железнодорожной сербской компанией «Inkop». В декабре 2021 года Радойчич и ряд других сербов были внесены в санкционные списки США. Ранее Муслиу называл Радойчича лидером преступной группировки «Северная Бригада», а ее спонсором — Александра Вучича.
Косовский эксперт также заявил, что «акции по устрашению несогласных» среди сербов направлены не только против албанского режима, но и «против западной демократической системы», и «выгодны Владимиру Путину».
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