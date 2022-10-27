Пенза, 5 октября, 2020, 13:46 — ИА Регнум. На территории Пензенской области до 12 октября введено ограничение пребывания граждан и въезд транспортных средств в леса области. Данная мера обусловлена высоким классом пожароопасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

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По области усилят патрулирование на землях лесного фонда по выявлению и пресечению нарушений лесного законодательства. Запрещено также проводить культурно-массовые мероприятия и проезжать транспорту в лесные массивы, за исключением проезда по дорогам общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов. Кроме этого, под запретом пребывание в лесах граждан, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с этим. При обнаружении лесного пожара или возгорания неподалеку от лесного массива необходимо позвонить в спасательные службы.

ИА REGNUM напоминает, в Городищенском районе Пензенской области 14 июля произошел пожар на территории Чаадаевского лесничества общей площадью 0,165 га. По информации регионального минлесхоза, причиной лесного пожара стала молния, ударившая в ствол дерева.

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