Разград, Болгария, 27 октября, 2022, 22:05 — ИА Регнум. 27 октября испанский клуб «Бетис» из Севильи в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 одержал минимальную победу над болгарским «Лудогорцем». Встреча, проходившая в Разграде на стадионе «Лудогорец Арена», завершилась со счетом 0:1.

(сс) Thomas FABRE Набиль Фекир

Единственный мяч на 56-й минуте встречи забил 29-летний французский атакующий полузащитник Набиль Фекир после передачи Луса Энрике. Матч обслуживала австрийская бригада арбитров во главе с Харальдом Лехнером. Ассистенты главного судьи — Андреас Хайденрайх и Максимилиян Кольбич.

«Бетис», одержав четвертую победу в группе и набрав 13 очков, гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы с первого места. «Лудогорец» с семью очками остался на второй строчке.