Манчестер, Великобритания, , 21:46 — REGNUM 27 октября «Манчестер Юнайтед» в матче 5-го тура группы E Лиги Европы УЕФА 2022/23 сыграет с молдавским «Шерифом». Встреча пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Тайрелл Маласия, Лисандро Мартинес, Виктор Линделеф, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кристиан Эриксен, Каземиро, Антони, Алехандро Гарначо, Криштиану Роналду.

«Шериф»: Максим Коваль, Патрик Кпозо, Степан Раделич, Габи Кики, Ренан Гедес, Мухамед Диоп, Седрик Бадоло, Салифу Мудасиру, Мусса Киабу, Ибрахим Рашид, Лиайи Атимвен.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с тремя победами и девятью набранными очками занимает второе место в турнирной таблице группы E. «Шериф», набрав три очка, располагается позицией ниже. В случае ничейного исхода «красные дьяволы» гарантируют себе выход в плей-офф еврокубка.