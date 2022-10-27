Хельсинки, 27 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. 27 октября в Хельсинках на стадионе «Сонера Стэдиум» футбольный клуб ХИК в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 сыграет с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Asroma.com ФК «Рома»

Матч обслужит португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншом.

Стартовые составы команд:

ХИК: Конор Азар, Артту Хосконен, Аапо Халме, Матти Пелтола, Пюрю Сойри, Дэвид Браун, Лукас Лингман, Сантери Ваананен, Перпарим Хетемай, Сантери Хостикка, Энтони Олусанья.

«Рома»: Руй Патрисиу, Крис Смоллинг, Матиас Винья, Джанлука Манчини, Никола Залевский, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Мади Камара, Кристиан Вольпато, Тэмми Абрахам, Стефан Эль-Шаарави.