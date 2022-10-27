Бухарест, 27 октября, 2022, 21:16 — ИА Регнум. Министерство образования Румынии объявило о выделении специальных стипендий для 21 тысячи учащихся средних школ и лицеев со всей страны. Об этом 27 октября сообщает бухарестский информационный портал News. ro.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Согласно официальной информации, средства в размере 250 леев ($50) будут ежемесячно выплачиваться победителям региональных и международных олимпиад, а также участникам проектов самоуправления. «Эти средства позволят бенефициарам достойно продолжить или закончить обучение», — говорится в ведомственном документе.

Напомним, ранее независимые эксперты неоднократно обращали внимание румынской общественности на недостаточную поддержку талантливых учеников со стороны государства. По некоторым данным, до 20% школьников в Румынии вынуждены самостоятельно зарабатывать деньги для того чтобы оказывать посильную помощь своим родителям.