Никосия, 27 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. 27 октября в Ларнаке (Кипр) на стадионе «АЕК Arena» футбольный клуб «АЕК» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 сыграет с «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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Матч обслужит шотландская бригада арбитров во главе с Джоном Битоном. Ассистенты главного судьи — Джон МакФарлэйн и Додж Поттер. Резервный арбитр — Питер Бенкс.

Стартовые составы команд:

«АЕК»: Кенан Пирич, Ненад Томович, Хрвое Миличевич, Роберто Росалес, Никос Энглезу, Луиш Густаву, Имад Фараж, Пере Понс, Адам Дьюрчо, Омри Альтман, Рафаэл Лопеш.

«Динамо»: Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Александр Тымчик, Илья Забарный, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Владислав Кабаев, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владислав Ванат.