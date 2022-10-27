Рим, 27 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. 27 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Лацио» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 сыграет с датским «Мидтьюлланном». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

ФК «Лацио»

«Лацио»: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Эльсеид Хюсай, Марио Хила, Адам Марушич, Маркос Антонио, Сергей Милинкович-Савич, Тома Башич, Фелипе Андерсон, Маттео Канчельерри, Маттиа Дзакканьи.

«Мидтьюлланн»: Йонас Лессль, Йоэль Андерссон, Хенрик Далсгор, Паулиньо, Эмилиано Мартинес, Эвандер Феррейра, Чарльз, Густав Исаксен, Эдвард Чилуфья, Андерс Дрейер.

На матч назначена польская бригада арбитров во главе с Даниэлем Стефански. Ассистенты главного судьи — Дэвид Игор Голис и Михал Обукович. Резервный арбитр — Бастиан Данкерт.