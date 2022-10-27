Лондон, 27 октября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Ноэл Галлахер намекнул поклонникам, что вскоре он может выпустить новый альбом. Публикацию он разместил 27 октября на своих страницах в соцсетях.

Christopher Johnson Ноэл Галлахер

Бывший член коллектива Oasis добавил в посты видео, в котором показана дата «31 октября 2022» и время «8:30 AM» (8:30 утра). Стоит отметить, что Галлахер уже несколько лет обещает фанатам записать новую пластинку со своей группой High Flying Birds.

Ранее музыкант отметил, что предстоящий альбом будет иметь «оркестровое» звучание, и что на его новый проект оказал сильное влияние Дэвида Боуи. «Если эта песня звучит как у Дэвида Боуи, то я буду петь ее как Дэвид Боуи», — подчеркивал Галлахер.