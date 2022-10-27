Москва, , 19:12 — REGNUM Россия считает необходимым заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не может ничего навязывать и диктовать. Об этом заявил 27 октября президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что касается вопроса урегулирования, мирного договора — наша позиция заключается в том, что мирный договор, конечно, нужен. Мы поддерживаем и мирное урегулирование, и делимитацию границы. Но какой вариант здесь избрать, это дело руководства Армении и армянского народа», — сказал российский лидер.

Владимир Путин отметил, что Москва будет готова поддержать любое решения, если оно приведёт к миру.

«Какой бы ни был выбран вариант, если это приведёт к миру — мы только за. Но мы не собираемся ничего навязывать», — сказал он.