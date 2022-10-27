Сараево, , 18:50 — REGNUM Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины на заседании 27 октября утвердила, что на выборах президента Республики Сербской победил Милорад Додик. Об этом заявила член ЦИК БиГ Ваня Бьелица-Прутина.

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По её словам, когда речь идет о выборах президента, для ЦИК чрезвычайно важно прибегать к процедуре повторного подсчета голосов, так как каждый голос здесь может быть решающим.

«На этом уровне один голос может определить победителя, и поэтому я требовала пересчета голосов», — процитировал телеканал РТРС слова Бьелицы-Прутины.

ЦИК оповестил прокуратуру БиГ обо всех нарушениях, которые были выявлены в ходе повторного подсчета бюллетеней.

Напомним, что оппозиционный кандидат Елена Тривич не признала предварительных результатов выборов президента Республики Сербской и потребовала повторного подсчета голосов. Проверка бюллетеней проходила в Сараево.