Подгорица, 27 октября, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Правительство Черногории по предложению Минфина продлило решение о снижении размера акциза топливо до 5 декабря, вместо ранее сниженных акцизов на 50%, будут применяться акцизы сниженные на 40%.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Топливо

Министр финансов Александр Дамьянович объявил, что с 8 ноября по 5 декабря акцизы будут снижены на 40 процентов.

«Сокращение планируется с 6 декабря по 3 января, но оно будет зависеть от того, что будет происходить на рынке топлива. Если снова будет повышение цен, то мы снова пойдем на максимальное снижение (50 процентов)», — сказал Дамьянович.