Москва, , 17:34 — REGNUM Головинский суд Москвы арестовал ректора Российского биотехнологического университета Михаила Балыхина по делу о мошенничестве. Об этом сообщается на сайте суда.

Арест

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 25 декабря 2022 года. Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

Напомним, Михаил Балыхин возглавил Российский биотехнологический университет в 2017 году. До этого мужчина работал проректором Московского государственного университета дизайна и технологии.