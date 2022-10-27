Джакарта, 27 октября, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Сотни жителей Индонезии провели акцию перед президентским дворцом в Джакарте, призывая Джоко Видодо урегулировать случаи грубых нарушений прав человека, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Участники протеста были одеты в черную одежду и несли зонтики с надписью «Не молчи, борись!».

«Мы просим господина президента реализовать обещание ликвидировать все формы безнаказанности, в том числе путем юридического урегулирования случаев грубых нарушений прав человека», — заявил один из участников протеста.

Известно, что каждый четверг перед государственным дворцом проводится акция «Камисан», которую проводят жертвы нарушений прав человека. Акция впервые началась 18 января 2007 года.

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